رغد صدام حسين تنعى السلطان قابوس

نعت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، سلطان عمان، قابوس بن سعيد.

ونشرت رغد تغريدة قالت فيها: "نتقدم لكم شعب سلطنة عمان الشقيق وكل محبي السلطان قابوس بأحر التعازي، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون".

نتقدم لكم شعب سلطنة عمان الشقيق وكل محبي السلطان قابوس باحر التعازي،تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وانا لله وانا اليه راجعون..



رغد صدام حسين pic.twitter.com/w7ukJscMHF — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) 11 января 2020 г.

كما نشرت رغد فيديو قديما لوالدها صدام حسين مع السلطان قابوس، التقط خلال زيارة للأخير إلى العاصمة العراقية بغداد.

وتوفي سلطان عمان، قابوس بن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر ناهز 79 عاما. وحكم السلطان قابوس سلطنة عُمان منذ توليه السلطة عام 1970، خلفا لأبيه.

وأعلن التلفزيون الرسمي العماني، صباح اليوم، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا لعمان، وهو ابن عم السلطان الراحل قابوس.

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المصدر: RT + تويتر