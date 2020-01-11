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من هو سلطان عمان الجديد؟

أخبار العالم العربي

من هو سلطان عمان الجديد؟
هيثم بن طارق
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أعلنت صحف رسمية عمانية، اليوم السبت عن تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد خلفا للراحل قابوس بن سعيد، بموجب النظام الأساسي للدولة.

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سلطنة عمان تعلن رسميا عن تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد خلفا للراحل قابوس بن سعيد
سلطنة عمان تعلن رسميا عن تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد خلفا للراحل قابوس بن سعيد

وهيثم بن طارق هو ابن عم  الراحل قابوس بن سعيد، ولد في عام 1954، ويبلغ من العمر 66 عاما.

وللسلطان الجديد شقيقان هما شهاب بن طارق، وأسعد بن طارق، ووالده طارق بن تيمور عم السلطان الراحل قابوس.

وكان السلطان هيثم قد تولى منصب وزير التراث والثقافة بعمان، منذ أوائل الألفية الثانية، وعمل كمبعوث خاص للسلطان قابوس بن سعيد. كما كان الرئيس الفخري لجمعية رعاية الأطفال المعاقين، وشغل منصب رئيس جمعية الصداقة العمانية اليابانية.

عمل سلطان عمان الجديد سابقا بعدة مناصب في وزارة الخارجية العمانية، وترأس اللجنة العليا لدورة الألعاب الشاطئية مسقط - 2010.

المصدر: RT

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