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سلطنة عمان تعلن رسميا عن تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد خلفا للراحل قابوس بن سعيد

أخبار العالم العربي

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أعلنت سلطنة عمان رسميا عن تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد خلفا للراحل قابوس بن سعيد.

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وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد
وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد

وانطلقت صباح اليوم السبت مراسم رسمية لجنازة السلطان الراحل انطلاقا من قصر بيت البركة وحتى جامع السلطان الأكبر حيث يصلى عليه ثم يدفن في مقبرة الأسرة. 

وأعلن البلاط السلطاني العماني وفاة قابوس بن سعيد الذي حكم البلاد لنحو خمسة عقود، مساء الجمعة، بعد معاناة مع المرض الذي ألم به منذ عام 2014.

ونشرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية بيان البلاط السلطاني الذي جاء فيه: "ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم".

وأعلن الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام في البلاد، وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما.

المصدر: وكالات

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