تعليق الامتحانات في سلطنة عمان

أعلنت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان عن تأجيل الامتحانات للفصل الدراسي الأول لعام 2020/2019 على خلفية وفاة السلطان قابوس بن سعيد مساء أمس الجمعة، عن عمر ناهز 79 عاما.

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وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "تعلن وزارة التربية والتعليم تأجيل امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه للفصل الدراسي الأول 2019/ 2020 الواقعة في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقين 12 حتى 14 يناير 2020، وسيصدر جدول معدل سيتم نشره مساء اليوم، والله ولي التوفيق".

وأدى هيثم بن طارق آل سعيد اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم السبت، سلطانا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة، خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس عمان في مقره بالبستان.

ونعى البلاط السلطاني في عُمان السلطان قابوس بن سعيد، وأعلن الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص مدة 3 أيام، وكذلك تنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.

#وزارة_التربية_والتعليم تعلن تأجيل امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه للفصل الدراسي الأول ٢٠١٩ / ٢٠٢٠م الواقعة في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق ١٢ يناير حتى ١٤يناير ٢٠٢٠م وسيصدر جدول معدل يتم نشره مساء اليوم pic.twitter.com/bsNLOETR9i — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) January 11, 2020

المصدر: RT