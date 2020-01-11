 
مباشر

تعليق الامتحانات في سلطنة عمان

أخبار العالم العربي

تعليق الامتحانات في سلطنة عمان
وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n1v1

أعلنت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان عن تأجيل الامتحانات للفصل الدراسي الأول لعام 2020/2019 على خلفية وفاة السلطان قابوس بن سعيد مساء أمس الجمعة، عن عمر ناهز 79 عاما.

إقرأ المزيد
سلطنة عمان تعلن رسميا عن تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد خلفا للراحل قابوس بن سعيد
سلطنة عمان تعلن رسميا عن تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد خلفا للراحل قابوس بن سعيد

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "تعلن وزارة التربية والتعليم تأجيل امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه للفصل الدراسي الأول 2019/ 2020 الواقعة في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقين 12 حتى 14 يناير 2020، وسيصدر جدول معدل سيتم نشره مساء اليوم، والله ولي التوفيق".

وأدى هيثم بن طارق آل سعيد اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم السبت، سلطانا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة، خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس عمان في مقره بالبستان.

ونعى البلاط السلطاني في عُمان السلطان قابوس بن سعيد، وأعلن الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص مدة 3 أيام، وكذلك تنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو متداول للحظة وفاة داعية أثناء إلقائه موعظة في حفل بالكويت