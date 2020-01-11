مراسم تنصيب هيثم بن طارق سلطانا لعمان

أدى هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم السبت، اليمين الدستورية بعد تعيينه سلطانا لعمان خلفا لابن عمه الراحل قابوس بن سعيد.

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وقالت الحكومة العمانية في تغريدة إن: "السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد يؤدي القسم سلطانا للبلاد، إثر انعقاد مجلس العائلة المالكة وتقريره تثبيت من أوصى به السلطان قابوس بن سعيد".

وفارق السلطان قابوس بن سعيد الحياة أمس الجمعة عن سن ناهزت 79 عاما بعد صراع مع المرض.

وأعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام لأربعين يوما.

صاحب الجلالة السلطان #هيثم_بن_طارق بن تيمور آل سعيد - حفظه الله - يؤدي القسم سلطانا للبلاد وفقًا لنص المادة السابعة من النظام الأساسي للدولة، وذلك إثر انعقاد مجلس العائلة المالكة وتقريره تثبيت من أوصى به جلالة السلطان #قابوس_بن_سعيد - طيب الله ثراه - عرفانا وامتنانا وتقديرا له. pic.twitter.com/pVOC7JVr3i — التواصل الحكومي (@Oman_GC) January 11, 2020

المصدر: RT