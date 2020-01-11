صحيفة عمانية: تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا لعمان خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد

قالت صحيفة الوطن العمانية إن هيثم بن طارق آل سعيد أدى اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم السبت، سلطانا لعمان خلفا للراحل قابوس بن سعيد، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة.

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وعقد مجلس الدفاع في عمان جلسة طارئة في مقره بالبستان، حيث تم أداء القسم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن قناة "الجزيرة" القطرية أن عُمان عينت هيثم بن طارق سلطنا خلفا لابن عمه السلطان قابوس.

ولم يصدر بعد أي تأكيد رسمي للنبأ.

حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم، سلطانا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة، وذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس عمان في مقره بالبستان. pic.twitter.com/wQU1zc5uen — جريدة الوطن العمانية (@alwatanoman) January 11, 2020

يتبع...