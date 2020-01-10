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الجزائر.. استمرار الاحتجاجات للجمعة الـ 47 (صور + فيديو)

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الجزائر.. استمرار الاحتجاجات للجمعة الـ 47 (صور + فيديو)
Reuters RB/PAC
احتجاجات الجزائر في 3 يناير 2019
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توافد الآلاف من الجزائريين على شوارع العديد من مدن البلاد، في الجمعة الـ47 من عمر الاحتجاجات التي تطالب بإصلاحات عميقة ومحاربة الفساد.

وأفادت صحيفة "الخبر" بأن المتظاهرين احتجوا في العاصمة ومدن سكيكدة وتلمسان والبيض والبويرة وتيزي وزو وعنابة، ورفعوا شعارات تطالب "بتغيير جذري للنظام وتكريس دولة القانون والعدالة والديمقراطية وحرية التعبير، وإطلاق سراح معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين".

وقالت وسائل إعلام محلية إن قوات الأمن اعتقلت الصحفيتين لطيفة عبادة وغادة حمروش بالعاصمة الجزائر، قبل أن يتم إطلاق سراحهما في وقت لاحق.

وتأتي احتجاجات اليوم بعد أيام من إصدار الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قرارا بتشكيل لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور وتعديله، تماشيا مع الوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية.

المصدر: "تويتر" + وسائل إعلام جزائرية

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