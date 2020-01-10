الجزائر.. استمرار الاحتجاجات للجمعة الـ 47 (صور + فيديو)
توافد الآلاف من الجزائريين على شوارع العديد من مدن البلاد، في الجمعة الـ47 من عمر الاحتجاجات التي تطالب بإصلاحات عميقة ومحاربة الفساد.
وأفادت صحيفة "الخبر" بأن المتظاهرين احتجوا في العاصمة ومدن سكيكدة وتلمسان والبيض والبويرة وتيزي وزو وعنابة، ورفعوا شعارات تطالب "بتغيير جذري للنظام وتكريس دولة القانون والعدالة والديمقراطية وحرية التعبير، وإطلاق سراح معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين".
الشرطة تمنع المتظاهرين من التظاهر على طريق شارع عميروش، المسيرة على الرصيف— Khaled Drareni (@khaleddrareni) 10 января 2020 г.
Manifestation sur le trottoir après l’interdiction de marcher sur le boulevard Amirouche #الجزائر#الحراك_47#الجمعة_47#Alger#Algerie#Vendredi_47pic.twitter.com/rFQWwIvNdr
وقالت وسائل إعلام محلية إن قوات الأمن اعتقلت الصحفيتين لطيفة عبادة وغادة حمروش بالعاصمة الجزائر، قبل أن يتم إطلاق سراحهما في وقت لاحق.
Limitation des espaces pour les manifestants, les deux trottoirs de la rue Abdelkrim Khettabi bloqués par un véhicule tout terrain, camions de police des deux côtés de la chaussée #الجزائر#الحراك_47#الجمعة_47#Alger#Algerie#Vendredi_47pic.twitter.com/ARBELGZv7m— Khaled Drareni (@khaleddrareni) 10 января 2020 г.
وتأتي احتجاجات اليوم بعد أيام من إصدار الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قرارا بتشكيل لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور وتعديله، تماشيا مع الوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية.
المصدر: "تويتر" + وسائل إعلام جزائرية