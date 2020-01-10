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الأوقاف السورية: المصحف الذي أهداه بوتين للجامع الأموي "نسخة فريدة" من القرن 17

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الأوقاف السورية: المصحف الذي أهداه بوتين للجامع الأموي
RT
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نشرت وزارة الأوقاف السورية صورا للهدية التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للجامع الأموي في دمشق وسلمه لنظيره السوري بشار الأسد خلال زيارته الأخيرة لدمشق.

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 وقالت الوزارة إن المصحف الذي قدمه بوتين للجامع الأموي أثناء زيارته دمشق، يوم الثلاثاء الماضي، يعود إلى القرن السابع عشر الميلادي، وأضافت أنه يعد "نسخة فريدة ويحتوي على ثروة من التصاميم وأعلى معايير الخط العربي والمواد الإسلامية ذات التاريخ العريق، ما يجعله من المخطوطات المميزة".

وأشارت الوزارة إلى أن المصحف "مغلف بغلاف جلدي مصنوع في آسيا خلال القرون الوسطى".

المصدر: RT

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