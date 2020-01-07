بوتين يزور الجامع الأموي الكبير في دمشق ويطلع على معالمه

أظهر فيديو مصور نشره موقع الرئاسة السورية، جولة الرئيسين السوري بشار الأسد، وضيفه الروسي فلاديمير بوتين في الجامع الأموي الكبير وسط العاصمة دمشق واطلاع بوتين على معالم المسجد.

ويبدو في الفيديو الرئيس السوري وهو يشرح لضيفه عن معالم وزوايا الجامع ونبذة عن العصر الذي بني فيه الجامع، كما زار الرئيسان مقام رأس النبي يحيى بن زكريا في الجامع.

جولة الرئيسين #الأسد و #بوتين في الجامع الأموي الكبير.. والهدية التي قدمها الرئيس الروسي للجامع.. pic.twitter.com/dSlVaIoPVD — Syrian Presidency (@sy_presidency) January 7, 2020

ويبدو في الشريط، كيف قدم الرئيس بوتين هدية لمضيفه، وهي عبارة عن مصحف يعود للقرن الـ17، داخل حافظة من الخشب الثمين.

المصدر: موقع الرئاسة السورية