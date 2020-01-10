شويغو يثمن دور القوات الروسية في إعادة الحياة السلمية إلى سوريا

أعلن وزير الدفاع الروسي، أن الحياة السلمية في سوريا تتحسن تدريجيا، وأن الفضل في ذلك يعود بدرجة كبيرة إلى القوات الروسية التي تشارك في الحرب ضد الإرهاب.

وأضاف شويغو، خلال مؤتمر عبر الهاتف، اليوم الجمعة، أن الرئيس فلاديمير بوتين، شكر خلال الزيارة التي قام بها إلى سوريا، القوات الروسية على دورها في الحرب ضد الإرهاب الدولي، ما ساهم في تحسن الحياة السلمية في سوريا تدريجيا.

وقال شويغو :"خلال المباحثات بين الجانبين الروسي والسوري، تم التنويه إلى أن الحياة السلمية في البلاد تتحسن تدريجيا. وفي العديد من النواحي، تم تسهيل ذلك من خلال أعمال مجموعة قواتنا. وشكر الرئيس العسكريين الروس على الإنجاز المثالي للمهام في مكافحة الإرهاب الدولي".

وأشار وزير الدفاع الروسي، أنه في 7 يناير، قام القائد الأعلى للقوات المسلحة، فلاديمير بوتين، بزيارة إلى دمشق، حيث زار، مع الرئيس السوري بشار الأسد موقع قيادة المجموعة العسكرية الروسية، ثم أجرى في دمشق محادثات مع الرئيس السوري.

المصدر: سبوتنيك