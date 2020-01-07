بوتين يقدم هديتين للجامع الأموي والكنيسة المريمية في دمشق (صور)

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجامع الأموي والكنيسة المريمية في العاصمة السورية دمشق برفقة نظيره السوري بشار الأسد.

وبعد زيارته ضريح يوحنا المعمدان في الجامع الأموي، قدم بوتين للقائمين عليه نسخة أثرية من القرآن يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر.

Путин, Асад и «книга - лучший подарок» pic.twitter.com/0moYf17ssK — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 7, 2020

وخلال جولة الرئيسين في شوارع دمشق، زار بوتين الكاتدرائية المريمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وأهدى القائمين عليها أيقونة للسيدة العذراء عليها السلام.

وتعتبر الكاتدرائية المريمية من أقدم الكنائس الأثرية في دمشق ويعود تاريخها إلى بدايات انتشار المسيحية في المنطقة وهي مقر بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس.

المصدر:RT