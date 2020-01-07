 
مباشر
عاجل
روحاني لماكرون: أمن ومصالح أمريكا في خطر ولا يمكنها أن تبقى في مأمن بعد اغتيال سليماني

بوتين يقدم هديتين للجامع الأموي والكنيسة المريمية في دمشق (صور)

أخبار العالم العربي

بوتين يقدم هديتين للجامع الأموي والكنيسة المريمية في دمشق (صور)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n11w

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجامع الأموي والكنيسة المريمية في العاصمة السورية دمشق برفقة نظيره السوري بشار الأسد.

وبعد زيارته ضريح يوحنا المعمدان في الجامع الأموي، قدم بوتين للقائمين عليه نسخة أثرية من القرآن يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر.

وخلال جولة الرئيسين في شوارع دمشق، زار بوتين الكاتدرائية المريمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وأهدى القائمين عليها أيقونة للسيدة العذراء عليها السلام.

بوتين يقدم هديتين للجامع الأموي والكنيسة المريمية في دمشق (صور)

وتعتبر الكاتدرائية المريمية من أقدم الكنائس الأثرية في دمشق ويعود تاريخها إلى بدايات انتشار المسيحية في المنطقة وهي مقر بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس.

بوتين يقدم هديتين للجامع الأموي والكنيسة المريمية في دمشق (صور)
بوتين يقدم هديتين للجامع الأموي والكنيسة المريمية في دمشق (صور)
بوتين يقدم هديتين للجامع الأموي والكنيسة المريمية في دمشق (صور)

المصدر:RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو متداول في إيران يحاكي محاولة لاغتيال ترامب