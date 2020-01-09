 
مباشر

قائد "حماس" في غزة يهدد إسرائيل

أخبار العالم العربي

قائد
RT
رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n1ka

وجه قائد حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، اليوم الخميس، رسالة إلى السلطات الإسرائيلية، محذرا تل أبيب من مغبة اقتراف أي حماقة تجاه قطاع غزة.

وهدد يحيى السنوار إسرائيل، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي "سيندم ندما شديدا إذا ما ارتكب أي خطأ تجاه القطاع".

وقال السنوار في تصريحات صحفية: "في حال ارتكب العدو الإسرائيلي أي خطأ في غزة، سيليه كلمة للناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، يتحدث بها بـ 5 كلمات، وهي الخبر ما ترون لا ما تسمعون".

يشار إلى أن قادة تل أبيب السياسيين والعسكريين يهددون بشكل دوري بشن هجوم على قطاع غزة، واستهداف قادة الفصائل الفلسطينية على غرار اغتيال بهاء أبو العطا، القيادي في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

علاقة مثيرة بين صدام حسين والقاعدة العسكرية التي قصفتها إيران في العراق