كارلوس غصن: سأتعاون بشكل كامل مع القضاء اللبناني

قال المدير التنفيذي السابق لرينو- نيسان، كارلوس غصن، إنه سيتعاون مع القضاء اللبناني، الذي أصدر الخميس، قرارا بمنعه من السفر كإجراء روتيني تنفيذا للمذكرة الصادرة عن الإنتربول بحقه.

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وأعرب غصن، في حديث تلفزيوني عن ارتياحه للتعامل مع القضاء اللبناني أكثر مما كان مرتاحا مع القضاء الياباني، وقال: "سأتعاون بشكل كامل مع القضاء اللبناني".

وأضاف غصن أنه "من الطبيعي أن يعتبر اليابانيون كلامه غير مقنع"، معتبرا أن تصريحات وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري بحقه "سخيفة".

وشنت موري هجوما حادا على غصن على خلفية المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، معتبرة أن ما فعله "خيانة للثقة لا يمكن تفسيرها".

وقالت موري إن "غصن يسعى لتبرير خروجه غير القانوني من اليابان بإشاعة مفهوم خاطئ عن نظامنا القضائي لدى الناس في أنحاء العالم"، وأضافت أن "هروب غصن من المحاكمة في حد ذاته قد يمثل جريمة لا تُغتفر في أي دولة".

وشددت على أنه "إذا أراد غصن أن يثبت براءته فعليه أن يواجه إجراءات محاكمة قضائية نزيهة في اليابان".

وفي هذا السياق، قال غصن في حديث للـ LBCI، إن "النظام القضائي الياباني رجعي جدا وهناك آلاف المظلومين في السجون هناك".

وفرضت النيابة العامة اللبنانية حظرا على سفر غصن، بعدما أجرت معه تحقيقات بإشراف النيابة العامة التمييزية استمرت ساعتين، وقالت مصادر قضائية إن غصن سيسلم جواز سفره الفرنسي إلى السلطات اللبنانية في وقت لاحق اليوم الخميس.

المصدر: LBCI + رويترز