 
مباشر
عاجل
ترامب: آمل أن يصوت الجمهوريون ضد مشروع قرار بيلوسي للحد من صلاحياتي بشأن إعلان الحرب

أمطار غزيرة وثلوج تجتاح الأردن (فيديو)

أخبار العالم العربي

أمطار غزيرة وثلوج تجتاح الأردن (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n1gj

اجتاحت الأمطار والسيول مناطق واسعة في الأردن الذي يتأثر بمنخفض قوي طال عددا من دول المنطقة، حيث غطت السيول وسط العاصمة عمان وغمرت المياه متاجر في وسط البلد.

وقال مدير التنبؤات في دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، رائد رافد آل خطاب، إن الأردن على موعد مع أمطار غزيرة جديدة اعتبارا من ظهر اليوم الخميس.

وأضاف آل خطاب أن بعض مناطق الشمال والوسط والجنوب ستشهد تساقطا غزيرا للأمطار على فترات، داعيا لأخذ الحيطة والحذر.

وأشار آل خطاب إلى أن فرصة تراكم الثلوج فوق المرتفعات الجنوبية، مستمرة حتى صباح غد الجمعة.

وشهدت مرتفعات القادسية ورأس النقب والشوبك والطريق الملوكي والهيشة وطيبة وادي موسى تساقط الثلوج.

من جهتها، أعلنت وزارة المياه بدء فيضان سد وادي شعيب بعد امتلائه، وقالت الوزارة إن السد امتلأ بكامل طاقته التخزينية بواقع مليون و700 ألف متر مكعب.

المصدر: خبرني

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"نجاة" إيراني وأوكراني من الموت في حادث الطائرة الأوكرانية