بعد زيارة مصر.. وزير خارجية فرنسا في تونس لبحث الأزمة الليبية

حل وزير الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، أمس الأربعاء، بتونس في زيارة تدوم ليومين لبحث ملفات أهمها الأزمة الليبية، وفق ما نقلته "وكالة تونس إفريقيا للأنباء".

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وأفاد مصدر في سفارة فرنسا لدى تونس بأن الهدف من هذه الزيارة هو تعزيز الحوار السياسي الذي يجمع بين تونس وفرنسا وبحث المسائل المتعلقة بالأحداث الجارية، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا.

وأوضح أن زيارة لودريان إلى تونس تعد التاسعة بصفته عضوا بالحكومة الفرنسية والسابعة منذ توليه منصب وزير الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، مضيفا أن لودريان سيلتقي خلال هذه الزيارة الرئيس التونسي، قيس سعيد، كما سيكون له لقاء مع رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد.

وتأتي زيارة لودريان في إطار المساعي التي تبذلها العديد من الدول العربية والغربية لتسوية الأزمة الليبية، وآخرها زيارة وزيري الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، والمصري، سامح شكري، اللذين حلا بالجزائر بالتزامن لبحث الأوضاع الليبية.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء + RT