وزارة الدفاع التركية: مقتل 4 جنود بانفجار سيارة شمال شرقي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن 4 جنود أتراك قتلوا في انفجار سيارة مفخخة في شمال شرقي سوريا، أمس الأربعاء.

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وأضافت الوزارة في بيان، أن التفجير وقع خلال تفتيش أمني على الطريق بالمنطقة الواقعة شرقي نهر الفرات في سوريا.

ونفذت تركيا في أكتوبر الماضي بشمال شرقي سوريا، عملية "نبع السلام" العسكرية مع مقاتلين متحالفين معها مناهضين للحكومة السورية، واستهدفت العملية "وحدات حماية الشعب" الكردية السورية التي تعتبرها تركيا جماعة إرهابية على صلة بمقاتلين أكراد يخوضون تمردا في جنوبها الشرقي.

وتعرضت وحدات الجيش التركي والتشكيلات المسلحة المتحالفة معه في الأشهر الـ3 الماضية لعدد من الهجمات بواسطة سيارات مفخخة وعبوات ناسفة، حملت أنقرة المقاتلين الأكراد المسؤولية عنها.

المصدر: روترز