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"سانا": مقتل 3 عسكريين أتراك بانفجار سيارة مفخخة في ريف رأس العين شمال سوريا

أخبار العالم العربي

Reuters STOYAN NENOV
دخان يتصاعد من مواقع أعمال قتالية في مدينة رأس العين شمال شرق سوريا
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أفادت وكالة "سانا" السورية بمقتل 3 عسكريين أتراك بانفجار سيارة مفخخة في قرية الأربعين بريف مدينة رأس العين شمال غربي محافظة الحسكة، شمال شرقي البلاد.

وذكرت "سانا"، استنادا إلى مصادر أهلية، أن سيارة مفخخة انفجرت ظهر الأربعاء في قرية الأربعين ما تسبب بمقتل 3 عناصر من الجيش التركي ومسلحين اثنين في الفصائل السورية المتحالفة إضافة إلى إصابة 4 مقاتلين آخرين وأضرار مادية في المنازل والممتلكات.

وأشارت مصادر "سانا" إلى أن سيارات الإسعاف التابعة للقوات التركية توجهت إلى مكان الانفجار ونقلت القتلى والمصابين إلى داخل تركيا.

ودخل الجيش التركي وحلفاؤه من الفصائل المسلحة المعارضة للسلطات في دمشق والمنضوية تحت لواء تنظيم "الجيش الوطني السوري" إلى مدينة رأس العين، يوم 20 أكتوبر الماضي، بعد انسحاب عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" منها.

ومنذ إطلاقها، يوم 9 أكتوبر، عملية "نبع السلام" العسكرية شمال شرق سوريا ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها إرهابية، بسطت تركيا السيطرة على منطقة عمقها 30 كيلومترا على الحدود بين البلدين.

وتعرضت وحدات الجيش التركي والتشكيلات المسلحة المتحالفة معه في الأشهر الـ3 الماضية لعدد من الهجمات بواسطة سيارات مفخخة وعبوات ناسفة حملت أنقرة المقاتلين الأكراد المسؤولية عنها.

المصدر: سانا + وكالات

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