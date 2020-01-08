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أزمة جديدة.. نفاد غاز الطهي في محطات التعبئة بغزة

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أزمة جديدة.. نفاد غاز الطهي في محطات التعبئة بغزة
Reuters Ibraheem Abu Mustafa
قناني الغاز في إحدى محطات التعبئة بغزة
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أكد رئيس لجنة الغاز في جمعية شركات الوقود بغزة سمير حمادة، نفاد كميات الغاز المنزلي من جميع محطات القطاع، بسبب توقف ضخ الغاز المنزلي المصري والإسرائيلي منذ بداية الأسبوع الجاري.

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وأشار حمادة، إلى أنه "لا يوجد مخزون من الغاز المنزلي في محطات القطاع، وهناك أزمة كبيرة في الغاز، الأمر الذي أدى إلى إغلاق جميع محطات الغاز أبوابها".

ووفقا لجمعية شركات الوقود، هناك وعود لإدخال الغاز الإسرائيلي الجمعة المقبلة من خلال معابر القطاع.

وتجمع العديد من المواطنين أمام محطات الغاز بهدف تعبئة أسطوانات الغاز، عقب الحديث عن وجود أزمة.

المصدر: RT

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