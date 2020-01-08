مصر تغلق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء

أعلن المتحدث الإعلامي باسم هيئة موانئ البحر الأحمر ملاك يوسف، أنه جرى إغلاق ميناء "شرم الشيخ" البحري بمحافظة جنوب سيناء لسوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح.

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وأشار يوسف إلى أن "القرار اتخذ بسبب الأحوال الجوية السيئة وأن سرعة الرياح بلغت 27 عقدة شمالية غربية، وكذلك بسبب ارتفاع الأمواج ما بين 2 إلى 3 أمتار، واضطراب حالة البحر".

وتابع: "تم إيقاف كافة الأنشطة البحرية، وذلك بالوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية".

وأكد أن "رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اللواء خالد زهران، أصدر تعليمات باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ".

وشدد يوسف على أن "رئيس هيئة الموانئ أكد على ضرورة المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ، لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة".

ناصر حاتم

القاهرة