مصر تغلق ميناءين على المتوسط لسوء الأحوال الجوية

قررت مصر اليوم الاثنين إغلاق ميناءيها على البحر المتوسط الإسكندرية والدخيلة، بسب سوء الأحوال الجوية.

وقالت هيئة ميناء الإسكندرية إن "قرار الإغلاق جاء بعد وصول سرعة الرياح وارتفاع الأمواج وانخفاض الرؤية إلى الحد الذي لا يسمح بدخول وخروج السفن من وإلى أرصفة الميناء بشكل آمن".

وأضافت أن المدينة الساحلية تشهد حالة من الطقس السيئ المصحوب بعاصفة ترابية، مما يؤثر على مستويات الرؤية.

وكان الميناءان قد أغلقا يوم الجمعة لنفس السبب وأعيد فتحهما يوم السبت.

المصدر: رويترز