شاهد.. انفجارات ضخمة في قاعدة عين الأسد لحظة استهدافها بصواريخ إيرانية

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد، يوثق الضربة الصاروخية الإيرانية لقاعدة عين الأسد غرب العراق التي تحتضن قوات أمريكية.

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ويظهر الفيديو لحظة سقوط عدة صواريخ داخل القاعدة الواقعة في محافظة الأنبار، مسببة انفجارات ضخمة في الموقع حيث تصاعدت ألسنة النيران إلى عشرات الأمتار.

ونفذ الحرس الثوري الإيراني الليلة الماضية هجوما صاروخيا واسعا استهدف القوات الأمريكية في قاعدتي عين الأسد في الأنبار، وحرير في أربيل ردا على اغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن الهجوم الصاروخي أدى إلى مقتل 80 جنديا أمريكيا، بينما نفت الولايات المتحدة سقوط قتلى بين قواتها.

المصدر: RT