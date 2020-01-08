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مصدر لـRT ينفي تعرض سيارة السفارة الإيرانية في بغداد لهجوم

أخبار العالم العربي

مصدر لـRT ينفي تعرض سيارة السفارة الإيرانية في بغداد لهجوم
Reuters
العاصمة العراقية بغداد - أرشيف
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نفى مصدر لـRT، تعرض موكب السفارة الإيرانية في بغداد لهجوم، موضحا أن الذي حصل حادث سير عرضي، وأنه لم تسجل أي إصابات تذكر.

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وتناقلت وسائل إعلام تعرض موكب للسفارة الإيرانية في العاصمة العراقية لهجوم من قبل مسلحين مجهولين.

من جهتها، ذكرت قناة "السومرية نيوز" أن "ما حصل هو حادث عرضي تعرضت له إحدى السيارات التابعة للسفارة الإيرانية في ساحة النسور وسط بغداد".

وأضافت: "سيارة من نوع سنتافيا تعود للسفارة انقلبت قرب الساحة، وتم إنقاذ السائق من قبل فريق البحث والإنقاذ الدولي التابع لمديرية الدفاع المدني".

وتأتي الأنباء على وقع توجيه إيران ضربة صاروخية إلى قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق والتي تضم قوات أمريكية، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس فجر الجمعة الماضي بضربة جوية قرب مطار بغداد الدولي.

المصدر: RT

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الشرق الأوسط بعد الهجوم الإيراني على قـواعـد أمريـكـيـة في الـعـراق.. إلى أين؟