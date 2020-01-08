انتقام "على ما يرام" لدم سليماني!
قبل أن يدفن جسده تحت التراب
إيران تنتقم للجنرال قاسم سليماني
وتوجه ضربات صاروخية للقواعد الأمريكية في العراق
الضربات جاءت في نفس توقيت اغتيال سليماني ورفاقه قرب مطار بغداد الساعة الواحدة والنصف فجرا
قوات الحرس الثوري التي كان الجنرال عمودها الفقري.
ردت بـ17 صاروخا على قاعدة عين الأسد
و5 على قاعدة أمريكية أخرى في أربيل
الهجوم تم بصواريخ باليستية من نوع فاتح 313
يصل مداها 500 كلم
الحرس الثوري قال إنه قتل 80 جنديا أمريكيا
الأمريكيون نفوا مقتل أي من الجنود في القاعدتين
طهران قالت إن انتقامها سيكون بالمثل
وأكدت أنها ضربت القواعد التي استخدمت لقصف مواطنيها
ترامب قلل من شأن الضربات قائلا: كل شيء على ما يرام
فهل ينتهي الأمر عند هذا الحد وتبقى الأمور على ما يرام؟