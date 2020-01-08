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رئيس الوزراء العراقي: تلقيت اتصالا من أمريكا وقت سقوط الصواريخ على قاعدة عين الأسد وقاعدة الحرير

انتقام "على ما يرام" لدم سليماني!

أخبار العالم العربي

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قبل أن يدفن جسده تحت التراب

إيران تنتقم للجنرال قاسم سليماني

وتوجه ضربات صاروخية للقواعد الأمريكية في العراق

الضربات جاءت في نفس توقيت اغتيال سليماني ورفاقه قرب مطار بغداد الساعة الواحدة والنصف فجرا

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الحرس الثوري: استهدفنا
الحرس الثوري: استهدفنا "عين الأسد" وقاعدة أربيل في نفس توقيت استهداف قاسم سليماني

قوات الحرس الثوري التي كان الجنرال عمودها الفقري.

ردت بـ17 صاروخا على قاعدة عين الأسد

و5 على قاعدة أمريكية أخرى في أربيل

الهجوم تم بصواريخ باليستية من نوع فاتح 313

يصل مداها 500 كلم

الحرس الثوري قال إنه قتل 80 جنديا أمريكيا

الأمريكيون نفوا مقتل أي من الجنود في القاعدتين

طهران قالت إن انتقامها سيكون بالمثل

وأكدت أنها ضربت القواعد التي استخدمت لقصف مواطنيها

ترامب قلل من شأن الضربات قائلا: كل شيء على ما يرام

فهل ينتهي الأمر عند هذا الحد وتبقى الأمور على ما يرام؟

 

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