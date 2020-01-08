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وزير الطاقة الإماراتي: الوضع الحالي ليس حربا ولا خطر على تدفق النفط

أخبار العالم العربي

وزير الطاقة الإماراتي: الوضع الحالي ليس حربا ولا خطر على تدفق النفط
سهيل المزروعى
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اعتبر وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعى، أن الوضع الحالي ليس حربا، مضيفا، "أوبك ستتدخل إذا حدث نقص في المعروض، دعونا لا نبالغ في تقييم ما يحدث، ولا خطر على هرمز أو تدفق النفط".

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وتابع سهيل المزروعى اليوم الأربعاء قائلا، لسنا قلقين فى الإمارات حيال معروضنا النفطي والطلب عليه،: "أوبك لا تناقش حاليا أي خطوات للمستقبل بعد التوترات".

وكان سهيل المزروعى، قال إنه يأمل ألا يحدث مزيد من التصعيد في المنطقة ولا يتوقع نقصا في إمدادات النفط ما لم يحدث تصعيد كارثي بعد مهاجمة إيران لقوات أمريكية في العراق.

وقال المزروعى، إن سوق النفط تتلقى إمدادات جيدة حاليا، وإن الإمارات لا تتوقع نقصا في الإمدادات ما لم يحدث "تصعيد كارثي" في المنطقة وهو ما لا تتوقعه.

وكانت إيران قصفت الليلة الماضية بعدد من الصواريخ قاعدتين عسكريتين تتواجد فيهما قوات أمريكية في العراق، ردا على اغتيال الجيش الأمريكي القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني فجر الجمعة الماضي.

المصدر: وكالات

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