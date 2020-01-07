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الأمن التونسي يلقي القبض على إرهابي موال لـ"داعش"

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الأمن التونسي يلقي القبض على إرهابي موال لـ
AFP
عناصر الأمن التونسي - أرشيف
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن مصالح الإدارة العامة المختصة تمكنت من كشف إرهابي وتوقيفه، حيث ثبتت مبايعته لتنظيم "داعش"، وتخطيطه لتنفيذ عملية إرهابية في مدينة صفاقس.

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وأشار بيان للداخلية، إلى أن "المتهم كان يستهدف أحد المقرات الأمنية ومنتسبيها بصفاقس، لضرب مقومات الأمن العام وزعزعة الاستقرار وإرباك الوحدات الأمنية".

الأمن التونسي يلقي القبض على إرهابي موال لـ

وأضاف البيان: "بالتحقيق مع المتهم، ثبت اندماجه ضمن خلية إرهابية تولت استقطاب وتسفير عناصر شبابية تونسية إلى بؤر التوتر".

وشددت الوزارة على أنه وبعد متابعة فنية وميدانية دقيقة، تمكن الأمن من تفكيك خلية تسفير تنشط بجهتي الجم من ولاية المهدية ورقادة من ولاية القيروان، مرتبطة بعناصر إرهابية متحصنة بالمرتفعات الغربية للبلاد وإيقاف عناصرها.

المصدر: وزارة الداخلية التونسية

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