وزير العدل اللبناني: دخول غصن إلى لبنان قانوني

أعلن وزير العدل اللبناني، أن لبنان تلقى مذكرة من الإنتربول بشأن كارلوس غصن وسيتخذ الخطوات اللازمة، مشيرا إلى أن وزارة العدل اللبنانية لم تتلق حتى الآن أي ملف يتعلق بتوقيف زوجة غصن.

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وقال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي ألبرت سرحان إن النيابة العامة التمييزية تسلمت أصولا "النشرة الحمراء" التي صدرت عن مكتب الإنتربول، والمتعلقة بقضية المدير السابق لشركة "نيسان" كارلوس غصن، وستباشر بإجراء المقتضى في ضوئها.



واعتبر سرحان أن غصن "مواطن لبناني وله الحق بالمعاملة على هذا الأساس من ناحية القضاء المختص والقوانين المرعية، وأن دخوله إلى الأراضي اللبنانية هو قانوني، وبالتالي فإن إقامته على الأراضي اللبنانية تمت على هذا الأساس، كما أن الدولة اللبنانية، ممثلة بوزارة العدل، لم تتلق حتى الآن أي ملف يتعلق بمذكرة توقيف كارول زوجة غصن".

وأصدر ممثلو الادعاء في طوكيو الثلاثاء، مذكرة اعتقال بتهمة الشهادة الزور بحق كارول غصن زوجة كارلوس غصن الموجودة في لبنان.

وقال مسؤول في وزارة العدل اليابانية اليوم، إن اليابان ستبذل ما في وسعها لاستعادة غصن، وتدرس القانون اللبناني لإيجاد سبيل لتحقيق ذلك، لكنه أضاف أن فرص ترحيل غصن من لبنان ضئيلة للغاية.



المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام