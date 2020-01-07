تونس تعلن رفض أي تدخل أجنبي في ليبيا

أعلنت الرئاسة التونسية اليوم الثلاثاء، رفض أي تدخل أجنبي في ليبيا بما فيه التدخل التركي.

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وقالت المتحدثة باسم الرئاسة رشيدة النيف إن "تونس ترفض بشكل قاطع استخدام أراضيها من قبل أي طرف للتدخل في الصراع الليبي.

وأفاد مراسل RT في تونس، بأن إعلان المتحدثة في الرئاسة التونسية يعني أن تونس لن تكون شريكة في أي تدخل عسكري أو حتى دبلوماسي في الأزمة الليبية، إذ أنها تتريث حتى الآن في اتخاذ قرار بالمشاركة في مؤتمر برلين.

المصدر: RT