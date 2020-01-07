 
مباشر
عاجل
بومبيو يتهم إيران بتقويض عملية السلام في أفغانستان

تونس تعلن رفض أي تدخل أجنبي في ليبيا

أخبار العالم العربي

تونس تعلن رفض أي تدخل أجنبي في ليبيا
Reuters
أردوغان يزور تونس في 25 ديسمبر 2019
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n10y

أعلنت الرئاسة التونسية اليوم الثلاثاء، رفض أي تدخل أجنبي في ليبيا بما فيه التدخل التركي.

إقرأ المزيد
الرئاسة التونسية ردا على
الرئاسة التونسية ردا على "تحالف ليبيا": لن نقبل بأن نكون عضوا في أي تحالف أو اصطفاف على الإطلاق

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة رشيدة النيف إن "تونس ترفض بشكل قاطع استخدام أراضيها من قبل أي طرف للتدخل في الصراع الليبي.

وأفاد مراسل RT في تونس، بأن إعلان المتحدثة في الرئاسة التونسية يعني أن تونس لن تكون شريكة في أي تدخل عسكري أو حتى دبلوماسي في الأزمة الليبية، إذ أنها تتريث حتى الآن في اتخاذ قرار بالمشاركة في مؤتمر برلين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو متداول في إيران يحاكي محاولة لاغتيال ترامب