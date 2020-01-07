وزير عماني من طهران: أمريكا تسعى للتهدئة

أعلن وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، اليوم من طهران، أن الولايات المتحدة تريد تهدئة التوتر في المنطقة.

وكتبت وزارة الخارجية الإيرانية، في تغريدة على تويتر، أن بن علوي الموجود في طهران للمشاركة في مؤتمر، قدم تعازيه بمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي اغتاله الجيش الأمريكي في بغداد فجر الجمعة.

وزير الخارجية العماني السيد يوسف بن علوي في #منتدی_حوار_طهران: نعزي القائد والشعب الايراني بإستشهاد قاسم سليماني pic.twitter.com/FQ1MhGVsZq — 🇮🇷 الخارجية الإيرانية (@IRIMFA_AR) 7 января 2020 г.

وتربط عمان علاقات ودية مع كل من الولايات المتحدة وإيران، وسبق أن توسطت بين البلدين اللذين قطعا العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد الثورة الإسلامية الإيرانية في إيران 1979.

المصدر: رويترز