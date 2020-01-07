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الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة للتحالف في الجوف

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة للتحالف في الجوف
Reuters
متحدث باسم الحوثيين
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أعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية في صنعاء، العميد يحيى سريع، الثلاثاء، عن إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة تابعة للتحالف العربي في محافظة الجوف.

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وقال المتحدث "إن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسس مقاتلة نوع"CH-4" في محافظة الجوف شمال شرق اليمن".

وأضاف سريع أنه "تم إسقاط طائرة الاستطلاع المقاتلة في الجوف بصاروخ أرض جو سيكشف عنه لاحقا".

ولفت إلى أن طائرة "CH-4" الاستطلاعية المقاتلة، هي الثالثة من نوعها التي يتم إسقاطها أثناء قيامها بأعمال عدائية".

المصدر: RT+المسيرة

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