الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة للتحالف في الجوف

أعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية في صنعاء، العميد يحيى سريع، الثلاثاء، عن إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة تابعة للتحالف العربي في محافظة الجوف.

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وقال المتحدث "إن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسس مقاتلة نوع"CH-4" في محافظة الجوف شمال شرق اليمن".

وأضاف سريع أنه "تم إسقاط طائرة الاستطلاع المقاتلة في الجوف بصاروخ أرض جو سيكشف عنه لاحقا".

ولفت إلى أن طائرة "CH-4" الاستطلاعية المقاتلة، هي الثالثة من نوعها التي يتم إسقاطها أثناء قيامها بأعمال عدائية".

المصدر: RT+المسيرة