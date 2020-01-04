الحوثيون يحذرون من تأخر إيران في الرد على مقتل سليماني

حذرت جماعة الحوثي اليوم السبت، من تأخر رد إيران على اغتيال الولايات المتحدة قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني مؤخرا.

وقال رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، محمد علي الحوثي في تغريدة على "تويتر": "إيران بما تملكه ليست عاجزة عن الرد، لكن التأخير في الرد ليس في صالحها".

وأضاف أن النفس الطويل في الرد لا يخدم طهران، مؤكدا "أن من يفهم الأولويات يعرف أهمية التحرك السريع والمسؤول فعليا بعيدا عن حرب التصريحات".

واختتم تغريدته بالقول "إن السلام لا يصنعه الضعفاء ولا تكسب النصر الأيدي المرتعشة".

إيران بما تملكه ليست عاجزة عن الرد لكن التاخير في الرد ليس في صالحها

والنفس الطويل في الرد لا يخدمها

ان من يفهم الأولويات يعرف أهمية التحرك السريع والمسؤول فعليا

بعيدا عن حرب التصريحات .

ان السلام لايصنعه الضعفاء ولا تكسب النصر الايدي المرتعشة #جمهوري — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) 4 января 2020 г.

جدير بالذكر أن "كتائب حزب الله" العراقية دعت الأجهزة الأمنية في البلاد إلى الابتعاد عن قواعد القوات الأمريكية، حيث قال قائد العمليات الخاصة لدى الكتائب إنه "على الأخوة في الأجهزة الأمنية العراقية الابتعاد عن القواعد الأمريكية لمسافة لا تقل عن 1000 متر ابتداء من مساء يوم الأحد 5 يناير".

المصدر: RT + وكالات