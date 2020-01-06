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التلفزيون الجزائري: وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يصل إلى الجزائر

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التلفزيون الجزائري: وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يصل إلى الجزائر
AFP Adem ALTAN
وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو
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أعلن تلفزيون الجزائر الرسمي، أن وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو وصل إلى العاصمة للمشاركة في اجتماع يضم رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، ورئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج.

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وأشار التلفزيون إلى أن الوزير التركي يمثل وفد بلاده إلى اللقاء، وأنه وصل إلى مطار "هواري بومدين" الدولي، وكان في استقباله وزير الخارجية صبري بوقادوم.

وعقد تبون اليوم الاثنين، اجتماعا مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، وبحثا آخر التطورات على الساحة الليبية، والقرار التركي بإرسال قوات إلى ليبيا.

وذكر المكتب الرئاسي الجزائري، أن اللقاء جاء بعد ساعات من مكالمة هاتفية تلقاها الرئيس من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، دعا فيها الطرفان إلى "وضع حد للتدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا".

وتأتي اللقاءات في الجزائر غداة إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن بدء عسكريي بلاده بالتوجه تدريجيا إلى ليبيا، بموجب الاتفاق الأمني المبرم بين أنقرة وحكومة الوفاق، التي تخوض منذ أبريل الماضي معركة عسكرية ضد قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر الزاحفة على طرابلس.

المصدر: RT

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