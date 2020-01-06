المتحدث باسم الجيش الليبي: سيطرنا على سرت في 3 ساعات

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، تحرير مدينة سرت رسميا.

وأكد المسماري أن عملية تحرير مدينة سيرت لم يستغرق أكثر من 3 ساعات.

وأشار إلى أن العملية العسكرية كانت سريعة وخاطفة واعتمدت على السرية والمفاجأة.

وصرح المسماري بأنه قد تم تطهير مدينة سرت من المسلحين.

ووصلت قوات الجيش الوطني إلى قلب سرت، بعد سيطرتها برا وبحرا على أكبر المواقع الاستراتيجية في المدينة وأهم المعسكرات التابعة لحكومة الوفاق وأبرز مداخل ومخارج المدينة، بعد عملية اقتحام واسعة بدأت منذ صباح الاثنين.

من جانب آخر، أفادت مصادر ليبية أن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، تمكن من السيطرة على كتيبة الساعدي في مدينة سرت.

وتأتي هذه التطورات الميدانية بعد يوم من إعلان تركيا عن تحرك وحدات من جيشها إلى ليبيا "من أجل التنسيق والاستقرار".

المصدر: RT