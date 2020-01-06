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وزير الخارجية السعودي: الملك سلمان سيدعو إلى قمة لقادة الدول المطلة على البحر الأحمر

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وزير الخارجية السعودي: الملك سلمان سيدعو إلى قمة لقادة الدول المطلة على البحر الأحمر
Reuters
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
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أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الاثنين، أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز سيدعو إلى قمة لقادة الدول المطلة على البحر الأحمر.

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وقال وزير الخارجية السعودي، خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول المشاطئة للبحر الأحمر في الرياض، إن هذا الاجتماع "يأتي لتسريع وتيرة تعاون دولنا وتعزيز قدراتنا بما يمكننا من مواجهة أي مخاطر أو تحديات"، مشيرا إلى "أن المملكة حريصة على التنسيق والتعاون مع شقيقاتها الدول الأعضاء لمواجهة التحديات والمخاطر".

ولفت بن فرحان إلى أنه سيتم خلال الاجتماع اليوم، إقرار ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية وخليج عدن، على أن يرفع إلى القادة في اجتماع القمة الذي سيدعو له الملك سلمان.

المصدر: الإخبارية

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