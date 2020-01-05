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 خالد بن سلمان إلى واشنطن ولندن لبحث التهدئة في المنطقة

أخبار العالم العربي

 خالد بن سلمان إلى واشنطن ولندن لبحث التهدئة في المنطقة
Reuters
الأمير خالد بن سلمان
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صدرت توجيهات من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لنائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان للقيام بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة وبريطانيا خلال اليومين المقبلين.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، عن مصادر مطلعة، قولها إن، الأمير خالد بن سلمان "سيلتقي في الولايات المتحدة بكبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع، وذلك في إطار سعي المملكة إلى بذل كل الجهود الرامية إلى التهدئة وضبط النفس ودرء كل ما يؤدي إلى تصاعد الأوضاع، وبما يكفل تعزيز أمن المنطقة واستقرارها".

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مصدر لـRT: ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يهاتف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
مصدر لـRT: ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يهاتف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي

وتأتي الزيارة، عقب اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني بصاروخ أطلقه الجيش الأمريكي على سيارته، فجر الجمعة وهي على طريق مطار بغداد الدولي.

المصدر: صحيفة "الشرق الأوسط"

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