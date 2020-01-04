مصدر لـRT: ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يهاتف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي

ذكر مصدر لـRT مساء يوم السبت، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، هاتف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

وأفاد المصدر بأن الطرفين بحثا الأوضاع التي يواجهها العراق والمنطقة، مضيفا أنهما تبادلا وجهات النظر حول التداعيات المرتقبة وأهمية التعاون للتخفيف من آثارها وتفادي التصعيد الشامل.

وجاء الاتصال إثر اغتيال نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، وقائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، فجر الجمعة بقصف صاروخي أمريكي استهدف موكبهما قرب مطار بغداد الدولي.

المصدر: RT