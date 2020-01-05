ألمانيا تعلق استبدال عسكرييها في العراق

ذكر المكتب الإعلامي لدى وزارة الدفاع الألمانية، أن الجيش الألماني علق استبدال العسكريين المشاركين في مهمة التحالف الدولي ضد "داعش" في العراق.

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وجاء في تغريدة الجيش الألماني على "تويتر": "بسبب تطور الأوضاع في العراق، قرر القائد العام للقوات المسلحة إبرهارد زورن تعليق إرسال الوحدة العسكرية إلى العراق"، التي كان مقررا لها أن تحل محل الوحدة الأقدم هناك.

Wegen der jüngsten Entwicklungen im #Irak hat Generalinspekteur Zorn @BundeswehrGI entschieden, den regulären Kontingentwechsel der deutschen Soldatinnen und Soldaten bei @CJTFOIR auszusetzen. — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) January 5, 2020

يذكر أن وزارة الدفاع الألمانية لم تعلن من جهتها عن إلغاء إرسال 60 مستشارا عسكريا إلى العراق، رغم التطور الأخير على خلفية الغارات الجوية الأمريكية الأخيرة في العراق.

المصدر: "تاس"