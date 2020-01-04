 
مباشر

الجيش الألماني يرسل 60 خبيرا إلى العراق رغم اغتيال سليماني

أخبار العالم العربي

الجيش الألماني يرسل 60 خبيرا إلى العراق رغم اغتيال سليماني
Reuters Fabrizio Bensch
(صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n0hr

أعلنت القيادة التنفيذية للقوات المسلحة الألمانية، أنه سيتم إرسال حوالي 60 خبيرا عسكريا إلى العراق كما كان مقررا، رغم التصعيد إثر اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن سيمون هوفمان قوله: "بعد كل شيء، نحن لا نزال ننطلق من أنه يمكننا الاستمرار في تنفيذ مهامنا بمجرد تغير الوضع (في العراق بعد اغتيال سليماني)".

إقرأ المزيد
ألمانيا: أمريكا وحلفاؤها يعلقون تدريب القوات العراقية
ألمانيا: أمريكا وحلفاؤها يعلقون تدريب القوات العراقية

وقال إنه سيتم في أربيل نشر خبراء عسكريين من تورغيلوف بولاية مكلنبورغ فوربومرانيا الغربية، وكذلك في قاعدة تبعد 30 كم شمال العاصمة العراقية بغداد.

وأكد هوفمان أنه سيتم نقلهم في مجموعات إلى العراق، مشيرا إلى أن العملية "جارية".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا