الجيش الألماني يرسل 60 خبيرا إلى العراق رغم اغتيال سليماني

أعلنت القيادة التنفيذية للقوات المسلحة الألمانية، أنه سيتم إرسال حوالي 60 خبيرا عسكريا إلى العراق كما كان مقررا، رغم التصعيد إثر اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن سيمون هوفمان قوله: "بعد كل شيء، نحن لا نزال ننطلق من أنه يمكننا الاستمرار في تنفيذ مهامنا بمجرد تغير الوضع (في العراق بعد اغتيال سليماني)".

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وقال إنه سيتم في أربيل نشر خبراء عسكريين من تورغيلوف بولاية مكلنبورغ فوربومرانيا الغربية، وكذلك في قاعدة تبعد 30 كم شمال العاصمة العراقية بغداد.

وأكد هوفمان أنه سيتم نقلهم في مجموعات إلى العراق، مشيرا إلى أن العملية "جارية".

المصدر: تاس