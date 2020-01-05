بومبيو: العراقيون يرغبون في بقائنا

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن ثقة واشنطن التامة بأن شعب العراق يريد بقاء القوات الأمريكية على أراضيه، بغض النظر عن اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

وقال بومبيو، عبر قناة "فوكس نيوز" اليوم الأحد، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي الذي طلب من مجلس النواب وضع جدول زمني لإخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد، هو مجرد "رئيس وزراء مستقيل" و"قائم بأعمال رئيس الحكومة" و"يواجه تهديدات هائلة من قبل قيادة إيران".

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Secretary of State Mike Pompeo joined FOX News Sunday to discuss breaking news regarding heightened US-Iran tensions in the wake of an attack that killed Soleimani. The Trump administration says he was planning imminent attacks. Secretary Pompeo reacts. #FNS#foxnewspic.twitter.com/zo7nkdtrZ1 — FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) January 5, 2020

وأضاف: "نحن مقتنعون بأن الشعب العراقي يرغب في أن تبقى الولايات المتحدة لمواصلة حملتها ضد الإرهاب، ونحن سنواصل فعل كل ما يلزم لضمان أمن أمريكا".

وامتنع بومبيو عن الرد على سؤال عما إذا كانت واشنطن ستفعله إذا طالبها العراق كدولة ذات سيادة بسحب قواتها من أراضيه، قائلا: "على الشعب الأمريكي أن يعرف أننا سنتخذ قرارا صائبا، وسنقوم بخطوات رفضت الإدارة السابقة اتخاذها".

وبعد دقائق من تصريح بومبيو، صادق مجلس النواب العراقي على تفويض الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في أراضي البلاد.

المصدر: واشنطن بوست