العراق.. قتلى وجرحى بهجوم متظاهرين على موكب لتشييع المهندس وسليماني

قام متظاهرون بمهاجمة موكب لتشييع المهندس وسليماني في مدينة الناصرية وأحرقوا سيارة التشييع بقنابل مولوتوف.

وأفاد مراسلنا أن الهجوم أدى الى نشوب صدامات بين المشيعين والمتظاهرين أسفرت عن مقتل اثنين من المتظاهرين وإصابة عدد آخر بجروح.

المصدر: RT