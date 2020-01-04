"حركة النجباء": موقفنا ثابت وندعو الأمن للابتعاد عن القواعد الأمريكية في البلاد

ناشد قائد القوة الخاصة في حركة "النجباء" العراقية، القوات الأمنية والمواطنين الابتعاد عن الشركات الأمنية الأمريكية في البلاد.

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وورد في بيان عنه: "موقفنا ثابت مع موقف إخوتنا في كتائب "حزب الله"، ونكرر الدعوة للأجهزة الأمنية العراقية بالابتعاد عن القواعد الأمريكية اعتبارا من مساء يوم الأحد، وكذلك على العراقيين الابتعاد وعدم التواجد في الشركات الأمريكية ولا في آلياتهم".

ودعت "كتائب حزب الله"، القوات العراقية إلى الابتعاد عن قواعد القوات الأمريكية في عموم البلاد، لمسافة لا تقل عن 1000 متر ابتداء من مساء يوم الأحد 5 يناير.

وأضافت "الكتائب": "على قادة الأجهزة الأمنية الالتزام بقواعد السلامة لمقاتليهم وعدم السماح بجعلهم دروعا بشرية للصليبيين الغزاة".

وتأتي الدعوة عقب اغتيال نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، وقائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، فجر الجمعة بضربة جوية أمريكية على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي.

المصدر: RT