مراسلنا: وصول جثماني المهندس وسليماني إلى النجف (صورة + فيديو)

أفاد مراسل RT في بغداد، بأن جثماني نائب رئيس "الحشد الشعبي" أبو المهدي المهندس، وقائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، قد وصلا إلى النجف جنوب غربي بغداد.

RT

وشارك عشرات الآلاف من الأشخاص في بغداد بتشييع سليماني والمهندس، اللذين قتلا في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

وشيع جثماني سليماني والمهندس ورفاقهما الذين قضوا بالغارة الأمريكية، موكب كبير نظمته قوات "الحشد الشعبي" في المنطقة الخضراء الحصينة في العاصمة العراقية.

وفي وقت سابق نقل المشيعون الجثامين بالسيارات إلى مدينة كربلاء جنوبي بغداد، لينتهي بها المطاف في النجف التي سيدفن فيها جثمان المهندس وجثامين العراقيين الآخرين، فيما سيتم نقل جثمان سليماني إلى مثواه الأخير في إيران.

المصدر: RT