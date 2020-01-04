9 قتلى و97 جريحا في اشتباكات قبلية شرقي السودان

بعد أيام من أحداث دموية في ولاية غرب دارفور، شهدت ولاية البحر الأحمر شرق السودان جولة جديدة من الاشتباكات القبلية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، حسب نشطاء محليين.

وأكدت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان نشر على حسابها في "فيسبوك" أن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا جراء أعمال العنف التي مرت بها مدينة بورتسودان ‎الساحلية خلال اليومين الأخيرين، بالإضافة إلى إصابة 97 شخصا.

وأكدت اللجنة أن ثلاثة ضحايا قتلوا بالرصاص والآخرين لقوا مصرعهم طعنا بالسلاح الأبيض، مشيرة إلى أن المدينة تشهد الآن حالة من الهدوء النسبي.

وذكرت اللجنة أن أعمال العنف احتدمت الخميس عندما استقبلت مشرحة المدينة جثمان رجل قتل جراء اشتباك فردي بالسلاح الأبيض، وتم القبض على الجاني.

وحملت لجنة الأطباء أجهزة الأمن المحلية المسؤولية عن التقاعس عن اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمنع الاقتتال.

من جانهم، ذكر مسؤولون سودانيون لوكالة "أسوشيتد برس" أن الاقتتال اندلع بين قبيلتي بني عامر ونوبة، مؤكدين نشر قوات الأمن في المدينة لاحتواء العنف.

وكانت بورتسودان قد شهدت في أغسطس أعمال عنف مماثلة أودت بأرواح ثلاثين شخصا على الأقل، وتعود جذور المواجهات إلى الخلاف على المصادر المالية في مدينة القضارف حيث قتل سبعة أشخاص، حسب "أسوشيتد برس".

المصدر: RT