انتحار لبناني حرقا احتجاجا على وضعه المعيشي (فيديو)

أقدم مواطن لبناني على إضرام النار بنفسه داخل منزله في مدينة طرابلس، وقضى حرقا بسبب سوء أوضاعه المعيشية.

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وأحرق المواطن عبد القادر الجنكي (45 عاما)، نفسه بسكب البنزين على جسده، وإشعاله لتمتد النار منه إلى محتويات المنزل.

وكشف جيران الجنكي أن عدم قدرته على إعالة عائلته، كان السبب من وراء انتحاره.

وقال مصدر أمني، إن "زوجة الجنكي وأولاده سبق وأن غادروا المنزل المصنوع من صفائح الحديد لعدم قدرته على إعالتهم. ‎

ويتزامن الحادث مع موجة احتجاجات واسعة يشهدها لبنان منذ أشهر، اعتراضا على الفساد والأوضاع المعيشية المتردية.

المصدر: وكالات