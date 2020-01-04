 
مباشر

انتحار لبناني حرقا احتجاجا على وضعه المعيشي (فيديو)

أخبار العالم العربي

انتحار لبناني حرقا احتجاجا على وضعه المعيشي (فيديو)
AFP JOSEPH EID
سيارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n0io

أقدم مواطن لبناني على إضرام النار بنفسه داخل منزله في مدينة طرابلس، وقضى حرقا بسبب سوء أوضاعه المعيشية.

إقرأ المزيد
لبناني ينتحر والسبب المعلن
لبناني ينتحر والسبب المعلن "100 دولار"!

وأحرق المواطن عبد القادر الجنكي (45 عاما)، نفسه بسكب البنزين على جسده، وإشعاله لتمتد النار منه إلى محتويات المنزل.

وكشف جيران الجنكي أن عدم قدرته على إعالة عائلته، كان السبب من وراء انتحاره.

وقال مصدر أمني، إن "زوجة الجنكي وأولاده سبق وأن غادروا المنزل المصنوع من صفائح الحديد لعدم قدرته على إعالتهم. ‎

ويتزامن الحادث مع موجة احتجاجات واسعة يشهدها لبنان منذ أشهر، اعتراضا على الفساد والأوضاع المعيشية المتردية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا