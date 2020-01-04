بومبيو يبحث مع محمد بن زايد اغتيال سليماني

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هاتفيا مع الأمير محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي اغتيال قاسم سليماني، والوضع في المنطقة.

ونشر بومبيو تغريدة على "تويتر" كتب فيها: "تحدثت مع الأمير محمد بن زايد آل نهيان حول قرار الرئيس دونالد ترامب اتخاذ إجراء دفاعي لحماية الأمريكيين في الخارج"، مضيفا أن "الإمارات العربية المتحدة قلقة بدورها حيال الاستفزازات العسكرية المستمرة من النظام الإيراني. الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بوقف التصعيد".

Spoke with #UAE’s @MohamedBinZayed about @realDonaldTrump's decision to take decisive defensive action to protect U.S. personnel abroad. UAE is also concerned over the Iranian regime’s continued military provocations. The U.S. remains committed to de-escalation. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 4 janvier 2020

ولفت بومبيو في تغريدة أخرى إلى أنه تحدث في نفس المسألة مع الرئيس العراقي برهم صالح.

المصدر: "تويتر"