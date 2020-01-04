برهم صالح لماكرون: العراق حريص على استقرار المنطقة

تبادل الرئيس العراقي برهم صالح خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت، وجهات النظر حول التطورات المتسارعة في البلاد والمنطقة.

وأكد برهم صالح حرص العراق على أن تكون بغداد عامل استقرار وتوافق في المنطقة والعالم، وعدم السماح بامتداد الصراع إلى أراضيه أو تحوله إلى ساحة للخلافات.

وشدد على أن حماية السيادة واستكمال النصر ضد الإرهاب، وإعادة الإعمار يمثل الأولوية للعراق وللمجتمع الدولي.

وأعرب عن تقدير بلاده للمساندة التي يقدمها الأصدقاء كطرف أساسي يدعم ضرورات الاستقرار في المنطقة.

من جهته، أكد الرئيس الفرنسي حرص بلاده على استقرار العراق وسيادته وسلامة أراضيه، مشيرا إلى أن استقرار الشرق الأوسط يتطلب العمل من أجل تجنيب العراق تداعيات الأزمات الدولية والإقليمية.

وصرح ماكرون بأنه على الجميع العمل لمنع تحويل العراق إلى ساحة صراع بين الأطراف المتنازعة في الأزمات الدولية، ومواصلة الشركاء دعم الدولة العراقية ومؤسساتها لحفظ الأمن والسيادة.

المصدر: وكالات