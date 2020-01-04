بن صالح يطلب إعفاءه من رئاسة مجلس الأمة الجزائري

تسلم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رسالة من الرئيس المؤقت السابق عبد القادر بن صالح اليوم السبت، يطلب فيها إنهاء عهدته على رأس مجلس الأمة (الغرفة الثانية في البرلمان).

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وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية أن "رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تلقى رسالة من رئيس الدولة السابق، السيد عبد القادر بن صالح، يخطره فيها برغبته في إنهاء عهدته على رأس مجلس الأمة".

ورد تبون على طلب بن صالح برسالة جاء فيها: "أخي العزيز، تفضلتم من خلال مراسلتكم المؤرخة في 29 ديسمبر 2019 بإخطاري برغبتكم في إنهاء عهدتكم على رأس مجلس الأمة".

وأضاف: "أشكركم على تخصيصكم لشخصي أولوية الاطلاع على قراركم وأغتنم هذه السانحة لأجدد لكم بالغ تقديري وامتنان الأمة، نظير إخلاصكم وتفانيكم في خدمة المؤسسة البرلمانية والدولة وشعبنا، سوف يشهد لكم التاريخ، لا محالة، أنكم كنتم دوما رجل الموقف متى احتاج إليكم الوطن. تفضلوا، السيد الرئيس، بقبول أسمى عبارات التقدير".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية