وزير الخارجية القطري يتوجه إلى طهران

يتوجه وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم السبت، للقاء نظيره الإيراني محمد جواد ظریف.

وكتب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، على "تويتر": "وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيصل طهران اليوم ويلتقي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف".

🇧🇭🇮🇷 محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی وزیر امور خارجه قطر ظهر امروز در تهران با دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو می کند. — S.A MOUSAVI (@SAMOUSAVI9) 4 stycznia 2020

وتأتي زيارة الوزير القطري غداة مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، اللواء قاسم سليماني، إثر غارة أمريكية استهدفته وقيادات في الحشد الشعبي العراقي بالقرب من مطار بغداد في العراق، فيما أعلنت طهران أنها سترد على العملية "بعمل عسكري".

المصدر: "تويتر"