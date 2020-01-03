"حركة النجباء" تعاهد سليماني والمهندس على تحرير العراق من الأمريكيين

عاهدت "حركة النجباء"، قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بالبقاء على العهد، وعدم التخاذل حتى تحرير العراق من الأمريكيين.

إقرأ المزيد

وقال الأمين العام للحركة الشيخ أكرم الكعبي في بيان اليوم الجمعة: "أيها القادة الشجعان يا صادقي الوعد والسريرة الحاج قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس لطالما رأيناكم تسعون خلف الشهادة منذ سنين وتتقفون آثارها على السواتر الامامية كلما حمي الوطيس ولكنها تهرب منكم، وكأنها اليوم اشتاقت للقياكم، فهنيئا لكم فقد نلتموها وانتم لها راغبون وعن الدنيا زاهدون، فيا أيها الحاج العزيز على قلوبنا قاسم سليماني، نم قرير العين فسنكون كما كنت تردد في معاركنا ضد تنظيم داعش في ال وتكريت وسمراء والموصل عندما ينعى الشهداء".

وأضاف، "يجب أن نبقى ثابتي العزم مصرين على تحقيق الأهداف المقدسة التي لأجلها جمعنا ولا ننكسر في أحلك الظروف فإننا إن انكسرنا سنخسر المعركة"، مؤكدا أن "إخوتك لن ينكسروا ولن يتخاذلوا وسيربحون المعركة وسنبقى على العهد والوعد ليولد في قلب كل واحد منا سليماني ، ودماؤكم ستكون ثورة وسيلا يجرف كبرياءهم وغرورهم وأذنابهم، لنحرر عراق المقدسات وعاصمة دولة العدل الإلهي منهم ونطهره من قذاراتهم".



وتابع، "لتعلم أمريكا الشر أنها ارتكبت حماقة ستندم عليها، فبقدر ما في قلوبنا من ألم وحسرة على فقد طاهر القلب والسريرة ورفاقه عهدا علينا أن كل ذلك الألم وتلك الحسرة ستتحول إلى حماس وغضب وثورة نترجمها أرقاما على أرض الوقع وإن غداً لناظره قريب".

المصدر:"السومرية"