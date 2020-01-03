بعد اغتيال سليماني.. الصدر يوعز لمؤيديه بـ"الاستعداد التام للدفاع عن العراق"

أصدر زعيم التيار الصدري وائتلاف "سائرون" العراقي مقتدى الصدر بيانا تعقيبا على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بضربة أمريكية على طريق مطار بغداد.

وعزّى الصدر في البيان المنشور على حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة "نفسه والجمهورية الإسلامية الإيرانية مرجعية وقائدا وشعبا وحكومة" في اغتيال سليماني الذي لقي معه مصرعه أيضا القيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.

وشدد الصدر على أن "استهداف سليماني من الاستكبار العالمي هو استهداف للجهاد والمعارضة والروح الثورية الدولية لكنهم لن ينالوا من عزمنا وجهادنا".

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وأعرب الصدر عن أمله في أن يجنب المنطقة والعراق على وجه الخصوص "المخاطر والبلاء"، متمنيا من الجميع التحلي بالحكمة والحنكة.

وتابع: "كمسؤول المقاومة العراقية الوطنية أعطي أمرا بجهوزية المجاهدين، لا سيما "جيش الإمام المهدي" و"لواء اليوم الموعود" ومن يأتمر بأمرنا من الفصائل الوطنية المنضبطة لنكون على استعاد تام لحماية العراق".

المصدر: RT





