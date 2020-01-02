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لخضر بورقعة: سأقوم بـ"عمرة مصغرة" لمبنى البريد المركزي

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لخضر بورقعة: سأقوم بـ
ennaharonline.com
الناشط الجزائري لخضر بورقعة
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كشف الناشط الجزائري لخضر بورقعة، أن أول زيارة له بعد الإفراج عنه اليوم الخميس، ستكون بمثابة "عمرة مصغرة" إلى مبنى البريد المركزي بالعاصمة، كونه أصبح رمزا للحرية.

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وأضاف في حديث للصحفيين، أنه سيعقد ندوة صحفية خلال أيام، يكشف فيها عن العديد من الأمور.

وتساءل بورقعة، عن رغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التدخل عسكريا في ليبيا، قائلا: "أردوغان حليف إسرائيل، والحلف الأطلسي يوجد الآن على أبواب الجزائر.. والجزائر مستهدفة".

وأضاف: "الأمن القومي الفرنسي يبدأ من مالي والأمن القومي الأمريكي يبدأ من كوريا الجنوبية، لكن من أين يبدأ الأمن القومي الجزائري؟".

وشدد بورقعة، على ضرورة الاستمرار في الحراك الشعبي، لأن "ثورة الشباب أبهرت العالم، وأصبحت مثالا نادرا"، مضيفا أن لديه أملا كبيرا في الشباب، وأن لكل جيل، الحق في اختيار قضيته ومساره.

وأفرج القضاء الجزائري اليوم الخميس عن عدد من النشطاء والسياسيين المعتقلين، بينهم لخضر بورقعة، على أن تتم محاكمته في 12 مارس المقبل.

المصدر: النهار الجزائرية

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